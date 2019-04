Fans des Primetime-Fernsehens sind verunsichert! Seit einiger Zeit hält sich im Internet das hartnäckige Gerücht, dass Günther Jauch (62) seinen Posten bei Wer wird Millionär? schon bald an den Nagel hängen könnte. Immerhin führt der Moderator bereits seit knapp 20 Jahren durch die beliebte Quiz-Show und zog sich in den vergangenen Jahren bereits aus anderen TV-Projekten zurück. Ob an den aktuellen Spekulationen also tatsächlich etwas dran ist?

Gegenüber Der Westen bezog der Sender RTL nun Stellung zu den Spekulationen und versicherte in einem Statement: "Allen macht 'Wer wird Millionär?' großen Spaß und im Moment spricht nichts dagegen, dass das noch lange so bleibt.“ Sowohl Günther als auch die Zuschauer seien noch immer mit Begeisterung dabei. Ein baldiges Ende der Show scheint demnach nicht in Sicht zu sein.

Sind die Sorgen der "Wer wird Millionär?"-Fans also unbegründet? 2018 hatte Jauch offenbart, dass er als Moderator der Quiz-Show "mindestens noch die 20 Jahre" knacken möchte. Sein WWM-Moderationsjubiläum feiert der 62-Jährige im September 2019. Glaubt ihr, trotz des RTL-Statements, dass danach Schluss sein wird? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Frank Hempel Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de