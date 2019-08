Ist Evanthia Benetatou (27) etwa schon länger in festen Händen? Am Freitag startete die neue Staffel von Promi Big Brother und die Bachelor-Zweitplatzierte sorgte für Verwirrung in Bezug auf ihr Liebesleben. Die Beauty sprach von "ihrem Typen Chris", was bestimmt so manchen Fan hellhörig werden ließ. Zudem markiert Eva in letzter Zeit auffallend oft einen Mann auf ihren Fotos: einen Fitness-Influencer namens Chris. Dabei hatte die Brünette die Liebesgerüchte gegenüber Promiflash doch gerade erst dementiert...

Nach den Spekulationen um eine vermeintlich neue Liebe stellte die 27-Jährige im Juli bei der Unique Fashion Show klar: "Nein, ich bin nicht frisch verliebt! Ich habe keinen neuen Freund, ich bin immer noch single!" Chris sei lediglich ihr allerbester Freund, den sie bereits seit Jahren kenne. "Wir verbringen viel Zeit miteinander, aber mehr ist da nicht", versicherte der Reality-TV-Star im Promiflash-Interview.

Wollte Evanthia damals ihr Glück noch für sich behalten oder hat sich die Liebe vielleicht doch erst in den vergangenen Wochen entwickelt? Darüber schweigt sie bisher. Aber was glaubt ihr, ist Eva in festen Händen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou in Düsseldorf, Juli 2019

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Juli 2019

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Ex-Bachelor-Kandidatin

