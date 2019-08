Dieser Geburtstag schweißt die Bilderbuchfamilie regelrecht zusammen! Am 10. August hat Keeping up with the Kardashians-Star Kylie Jenner (22) Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentags lud die Kosmetikunternehmerin ihre engsten Freunde und Familie auf eine Luxus-Jacht nach Italien ein. Mit dabei sind selbstverständlich auch Kys Freund Travis Scott (28) und ihr gemeinsames Töchterchen Stormi Webster (1) – und wie es scheint, tut der Trip ihnen richtig gut!

Wie Pics, die Daily Mail vorliegen, zeigen, haben die drei auf See mächtig Spaß: Die gemeinsame Boots-Tour scheint vor allem Sprössling Stormi zu gefallen – noch bevor sie und ihre Eltern an Bord gehen, beobachtet die Einjährige das Geschehen mit Begeisterung und kann auch später ihre Augen nicht von den Wellen lassen. Aber auch die Mußestunden des Paares auf einem Jetski sehen nach einem Abenteuer aus. Obwohl die junge Mama ins Meer fällt, kann der Sturz ihrem Grinsen nichts anhaben!

Auf den Paparazzi-Aufnahmen wirkt das Pärchen insgesamt glücklicher als jemals zuvor. Ob das vielleicht auch mit Travis' rührender Geburtstagsgeste zusammenliegen könnte? Auf Instagram gratulierte er seiner Liebsten mit folgenden Worten: "Wifey, jeden Tag beobachte ich, wie du immer mehr zu diesem wundervollen Supermenschen heranwächst. Mit dir ist jeder Tag der beste Tag."

Splash News Kylie Jenner und Travis Scott

MEGA Kylie Jenner, Reality-Star

Splash News Kylie Jenner und Travis Scott

