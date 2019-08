So schön schwanger ist Marnie Simpson (27)! Im vergangenen April ließ die Geordie Shore-Beauty die Baby-Bombe platzen: Sie und ihr Partner Casey Johnson erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die Neuigkeiten kamen nicht nur für ihre Fans überraschend – denn die Bald-Eltern hatten eigentlich noch gar keinen Nachwuchs geplant. Trotzdem freut sich die 27-Jährige schon riesig auf ihre Mutter-Rolle. Bis zur Geburt dauert es auch nicht mehr allzu lange: So toll sieht Marnie in der 31. Schwangerschaftswoche aus!

Via Instagram teilte die Brünette jetzt ein kleines Update mit ihren Fans – oder besser gesagt ein großes: Marnies Babybauch ist in den vergangenen Wochen noch mal beachtlich gewachsen! Mittlerweile trägt sie eine ganz schön große Kugel vor sich her. Doch das hielt das Reality-Sternchen trotzdem nicht davon ab, seinen Body stolz wie eh und je in einem superknappen Bikini zu präsentieren.

Für den Schnappschuss, auf dem Marnie einen Zweiteiler in Schlangenoptik trägt, erntete sie bereits eine Menge Komplimente: "Was für eine heiße Mama!" und "Du bist der beste Beweis dafür, wie wunderschön schwangere Frauen sind", versicherten ihr zwei Follower in der Kommentarspalte. Was haltet ihr von dem Pic? Stimmt ab!

Instagram / caseycodyj Casey Johnson und Marnie Simpson

Instagram / marns "Gordie Shore"-Star Marnie Simpson

Instagram / marns Marnie Simpson, Reality-Star

