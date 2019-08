Jonathan Van Ness ist die Frohnatur der Erfolgsshow Queer Eye! Der Hairstylist hat mit seinem Händchen für Haare und Frisuren schon einige Lächeln in die Gesichter der Teilnehmer der Netflix-Sendung gezaubert. Auch er selbst zeigt sich stets gut gelaunt und strahlt vor der Kamera bis über beide Ohren. Doch nach dem tragischen Verlust seines Haustiers ist die Stimmung des TV-Stars getrübt.

Auf Instagram veröffentlichte der 32-Jährige ein Selfie mit seiner Katze, die Mittwochnacht verstorben war. Er erzählte, dass sein "Baby Bug" aus einem offenen Fenster gefallen und gestorben sei, während er selbst schlief. "Es tut so sehr weh, dass ich es nicht in Worte fassen kann", versuchte der Netflix-Promi, seine Gefühle auszudrücken. Es werde nun wohl einige Zeit dauern, bis Jon seinen Verlust verarbeitet und sein frohes Gemüt wieder zurückerlangt hat.

"Ich teile das hauptsächlich, weil ich nicht mein typisches glückliches Ich sein werde, wenn ihr mich in den nächsten Tagen seht, und das ist okay so", stellte der Stylist klar. Obwohl Jon gerade in tiefer Trauer ist, nutzte er den tragischen Vorfall, um auf einen guten Zweck aufmerksam zu machen. "Bitte spendet an ein Tierheim in der Nähe von euch", bat er seine Fans abschließend.

Instagram / jvn "Queer Eye"-Star Jonathan Van Ness

Getty Images Jonathan Van Ness, Moderator

Frazer Harrison/Getty Images "Queer Eye"-Star Jonathan Van Ness, September 2018



