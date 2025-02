Abnehm-Medikament: Jonathan Van Ness zeigt Gewichtsverlust

Jonathan Van Ness (37), Star der erfolgreichen Netflix-Show "Queer Eye", hat mit einem beeindruckenden Vorher-Nachher-Foto seinen Fans einen Einblick in seine Gewichtsabnahme gegeben. Auf Instagram teilte der Haarstylist, dass es ihm gelungen sei, insgesamt 30 Kilogramm zu verlieren. Zu seinem neuen Gesundheitsprogramm gehörten medikamentöse Unterstützung, Ernährungsumstellungen, weniger Alkohol und Gruppen-Fitnesstraining. "Ich bin so stolz auf mich und wollte das teilen", erklärte er in seinen Storys. Das Bild, das Van Ness in schwarzen Shorts und mit definierten Bauchmuskeln zeigt, unterstreicht seinen Erfolg.

Bereits im Januar sprach Jonathan offen über seine Entscheidung, Medikamente einzusetzen, die als GLP-1-Agonisten bekannt sind und bei der Gewichtsreduktion helfen können. Zuvor hatte er wiederholt mit Gewichtsschwankungen und einer Binge-Eating-Störung zu kämpfen, was oft zu Frustration und einem Gefühl der Machtlosigkeit führte. Neben den medikamentösen Maßnahmen führte er strukturiertes Essen und Pilates in seinen Alltag ein. Die Kombination aus physischem und mentalem Einsatz habe sein Leben spürbar verändert, so der Reality-Star. "Zum ersten Mal habe ich die Kontrolle über meine Nahrungsaufnahme", fügte er hinzu und betonte, wie wichtig es sei, Hilfe anzunehmen.

Der gebürtige Amerikaner ist bekannt für seine offene Art, auch über schwierige Themen zu sprechen. Schon in der Vergangenheit teilte Jonathan berührende Einblicke in sein Leben mit seinen Fans – sei es seine HIV-Diagnose oder die Bewältigung von Depressionen. Seit seinem Durchbruch als Teil der Fab Five hat er Millionen Zuschauern geholfen, sich selbst zu lieben. Jonathan ist außerdem ein leidenschaftlicher Aktivist für LGBTQ+-Rechte und setzt sich für Diversität und Inklusion ein.

Instagram / jvn Jonathan Van Ness' Vorher-Nachher-Collage

Getty Images Jonathan Van Ness, "Queer Eye"-Star

