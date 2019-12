Mit diesem Titelblatt wird Jonathan Van Ness Geschichte schreiben! Der US-amerikanische Podcaster erregte in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Auftritte in der Reality-Show Queer Eye auf Netflix große Aufmerksamkeit. Doch der gelernte Friseur wird nun vom TV-Darsteller zum echten Cover-Model: Nach 35 Jahren Pause ziert Jonathan als erster Mann allein die Vorderseite der britischen Cosmopolitan – und setzt damit ein Zeichen!

Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte der "Gay of Thrones"-Darsteller am Montag das Deckblatt des Hochglanzmagazins. In einem orangen Tüllkleid, Tennissocken und Sneakers lacht der 32-Jährige glücklich in die Kamera. Das Bild versah Jonathan mit folgenden, stolzen Worten: "Ich bin der erste nicht-weibliche Cover-Star seit 35 Jahren! Danke, Cosmopolitan, dass ihr mehr Variationen von Schönheit für junge LGBTQ+-Menschen zeigt!"

Der allererste Mann auf der Frontseite der Zeitschrift ist Jonathan nämlich nicht: 1984 hatte Boy George (58) in einem lockigen Madonna (61)-Look vom Cover gestrahlt. Auch die Jungs von One Direction durften sich bereits über die große Ehre freuen – jedoch als Band und weniger symbolträchtig als Jonathan als LGBTQ-Repräsentant und non-binär lebender Mann. Das betonte auch Cosmo-Chefin Claire Hodgson in einem Statement des Magazins: "Wir möchten unsere diverse und wunderschöne Leserschaft repräsentieren, Gespräche anregen und Bewegung in die Sache bringen!"

Instagram / jvn Jonathan Van Ness, bekannt aus "Queer Eye"

Anzeige

Getty Images Jonathan Van Ness bei den MTV VMAs

Anzeige

Splash News One Direction in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de