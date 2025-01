Jonathan Van Ness nimmt Abnehmmedikament wegen Essstörung

Jonathan Van Ness (37) hat öffentlich gemacht, dass er ein Medikament zur Gewichtsreduktion einnimmt, um seine Essstörung in den Griff zu bekommen. Der Hairstylist und Star aus Queer Eye erklärte in einem TikTok-Video, dass er seit September ein sogenanntes GLP-1 nutzt, ein Medikament, das ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt wurde und auch beim Abnehmen helfen kann. Jonathan, der in der Vergangenheit häufig Gewichtsschwankungen durchlebte, sprach offen über die Herausforderungen seiner Binge-Eating-Störung. Er betonte, dass diese Störung ihn oft in depressive Zustände versetzte und er sich "außer Kontrolle" fühlte.

In seinem Video erklärte Jonathan weiter, dass er verschiedene Formen des Medikaments ausprobierte, bevor er mit den injizierbaren GLP-1-Mitteln sichtbare Fortschritte machte. Seit Beginn der Behandlung habe er das Gefühl, zum ersten Mal die Kontrolle über sein Essverhalten zu haben, was ihm nicht nur physisch, sondern auch mental geholfen habe. Um das Thema zu vertiefen, lud er den Mediziner Dr. Terry Simpson in seinen Podcast "Getting Curious" ein, wo sie darüber sprachen, ob GLP-1-Medikamente die Zukunft der Gewichtsreduktion darstellen könnten oder lediglich ein weiterer Wellness-Trend seien. "Das Wichtigste ist, dass ich gelernt habe, mir Hilfe zu holen, wenn ich sie brauche", so Jonathan.

Jonathan, der vor allem durch seine fröhliche und offene Art in der Serie "Queer Eye" berühmt wurde, hat schon häufig über persönliche Themen gesprochen, darunter seine HIV-Diagnose und seine non-binäre Identität. In Interviews betonte er oft, wie wichtig ihm Authentizität und Offenheit sind, um anderen Menschen Mut zu machen. Die Unterstützung seiner Community und seiner Fans gehörte dabei stets zu den Dingen, die ihm Kraft gaben. "Wir alle brauchen manchmal ein bisschen Hilfe, und das ist vollkommen okay", erklärte er in früheren Statements. Mit seinem aktuellen Schritt setzt er erneut ein Zeichen für Ehrlichkeit und Selbstfürsorge.

