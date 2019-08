Jetzt darf wirklich jeder ihr Glück sehen! Wochenlang hatten Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) versucht, ihre Beziehung geheim zu halten – zugegeben, mit eher wenig Erfolg. Nachdem immer wieder verschmuste und vor allem verknutschte Pärchen-Pics aufgetaucht waren, bestätigten die Musiker jetzt: Ja, sie sind ein Paar. Lange hätten die Turteltauben ihre Fans wohl auch nicht mehr an der Nase herumführen können. Denn Camila und Shawn verbrachten jetzt seinen 21. Geburtstag zusammen – und zeigten sich dabei mal wieder über beide Ohren verknallt.

Den Ehrentag des Sängers verbrachte das Duo in seiner Heimat New York. Verliebt schlenderten die beiden durch die Straßen des Big Apples – und blieben dabei natürlich nicht unbeobachtet. Paparazzi lichteten die zwei prompt Händchen haltend ab. Während es der frischgebackene 21-Jährige offenbar ziemlich eilig hat, zurück in sein Appartement zu kommen, wirkt seine berühmte Freundin auf den Schnappschüssen sehr entspannt und glücklich. Ob sie womöglich einfach erleichtert ist, dass die Katze endlich aus dem Sack ist?

Aber bei den Fotos sollte es nicht bleiben. Als Shawn seinen Geburtstag im großen Kreis mit Freunden und Familie feierte, war Camila natürlich mit von der Partie. Und obwohl zu diesem Zeitpunkt die Liebe noch nicht offiziell bestätigt war, gingen die zwei auf der Party ordentlich auf Tuchfühlung. Ein Gast hielt in einem Video fest, wie sie sich glücklich in die Arme fielen und leidenschaftlich vor versammelter Mannschaft küssten.

Elder Ordonez / SplashNews.com Camila Cabello und Shawn Mendes in New York

Elder Ordonez / SplashNews.com Shawn Mendes und Camila Cabello

FIA Pictures / MEGA Shawn Mendes und Camila Cabello 2019 in Los Angeles

