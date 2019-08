Jürgen Trovato ist wohl der diesjährige Fiesling im Container! Seit gestern läuft die neue Promi Big Brother-Staffel im Fernsehen. Dieses Jahr ist auch der TV-Detektiv mit am Start – und sorgte gleich von Anfang an für mächtig Wirbel! Der 57-Jährige lässt einen gemeinen Spruch nach dem anderen vom Stapel und keiner seiner Mitbewohner ist vor seinem losen Mundwerk sicher. Nun traf es Bert Wollersheims (68) Frau Ginger: Jürgen lästerte über die Figur des einstigen Erotik-Sternchens!

Die Blondine zeigte im Camp gleich viel nackte Haut und schlenderte im Bikini durch die Gegend! Jürgen beobachtete Ginger unverhohlen – und rief ihr schließlich zu: "Da müssten aber noch ein paar Fältchen weg am Hintern. Also, ich würde das noch mal ein bisschen durchkärchern lassen!" Das entsetzte Busenwunder wehrte sich: "Wenn's dir nicht passt, schau woanders hin!" Doch damit war das Thema für sie noch lange nicht erledigt. "Deine Sprüche sind voll übertrieben, das war nicht korrekt. Das finde ich scheiße", lautete ihre Ansage an den Sprücheklopfer. Dieser war sich aber keiner Schuld bewusst.

Was wohl die Zuschauer von Jürgens direkter Art halten? Das Ergebnis der Promiflash-Umfrage ist eindeutig: Von 4.821 Teilnehmern insgesamt (Stand: 10.08.2019, 18 Uhr) finden 67 Prozent (3.232 Votes), dass Jürgens Sticheleien gar nicht gehen! Schließlich kenne er die meisten noch nicht richtig. Die restlichen 33 Prozent (1.589 Votes) der Leser fühlen sich allerdings ziemlich gut von ihm unterhalten und meinen: "Ich finde es witzig und feiere ihn!"

© SAT.1 Ginger Costello bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

© SAT.1 Jürgen Trovato bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Jürgen Trovato, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de