Oweia, das ging ja mal fix! Seit wenigen Augenblicken flimmert die siebte Staffel von Promi Big Brother über die TV-Bildschirme. Kaum ist die erste Folge des Formats in vollem Gange, schon wird gelästert, was das Zeug hält. Na ja, zugegeben, eigentlich verstehen sich bislang alle top – außer Jürgen Trovato, der eine Stichelei nach der nächsten vom Stapel lässt. Doch wie kommt das Verhalten des TV-Detektivs bei den Zuschauern und den Bewohnern an?

Nach wenigen Stunden im Container bekommt so gut wie jeder Kandidat sein Fett weg. So unter anderem Love Island-Sonnyboy Tobias Wegener, der es laut Jürgen faustdick hinter den Ohren hat. Außerdem stichelt er gegen Janine Pinks sächsischen Akzent, Lilo von Kiesenwetters Job als Seherin und Ginger Costellos große Oberweite: "Die hat ja nur die dicken Glocken und sonst nichts! Die wünscht sich sicher, bekannter zu sein." Aber auch Germany's next Topmodel-Beauty Theresia Fischer wird Läster-Opfer – und das sogar im direkten Gespräch mit dem Rheinländer. Er wirft dem Model vor, nach ihrer GNTM-Teilnahme jetzt jede Show mitnehmen zu wollen, um im Gespräch zu bleiben. Da fehlen sogar der sonst nicht auf dem Mund gefallenen Theresia doch glatt die Worte.

Tobi hingegen hat mit Jürgen wenige Augenblicke später ein ernstes Hühnchen zu rupfen. Der Grund: Alles, was der 57-Jährige offenbar nicht leiden kann, bezeichnet er als "schwul". Ein absolutes No-Go für den Kuppelshow-Star, der Jürgen darum bittet, das zu unterlassen. "Das ist von mir so eine Redensart, das ist halt so. Das soll nicht abwertend sein", rechtfertigt sich die Tratschtante. Auch der Twitter-Community ist Jürgens Art natürlich nicht entgangen. "Trovato ist so gelangweilt, sarkastisch und genervt von diesen Kandidaten, er ist das personifizierte Twitter", "Wie Trovato einfach jetzt schon alle hasst" und "Ui, der Trovato hat gleich miese Laune – der macht mir irgendwie Angst", lautet die erste Einschätzung der User.

Jürgen Trovato, "Promi Big Brother"-Bewohner 2019

Theresia Fischer und Ginger Costello bei "Promi Big Brother"

Jürgen Trovato

