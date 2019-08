Der Zoff-Faktor in der Promi Big Brother-Wohngemeinschaft steigt – welcher Kandidat profitiert dabei? Am Samstag lief die zweite Folge der diesjährigen Staffel und sorgte für einige Überraschungen: Nach seinen ersten Lästerattacken ging Jürgen Trovato hart mit Ginger Costello ins Gericht und brachte sie sogar zum Weinen. Zlatko Trpkovski (43) dagegen schloss freundschaftliche Bande mit Joey Heindle (26). Wollen die Fans mehr Streitereien sehen oder können die Promis mit Harmonie punkten?

Bislang hatten Zlatko und Joey bei den Promiflash-Lesern die Nase vorn: Im letzten Beliebtheits-Voting lag der Big Brother-Star der ersten Stunde mit 36 Prozent auf Platz 1, gefolgt von dem früheren Dschungelkönig mit 29 Prozent. In der zweiten Folge führten die Publikumslieblinge intensive Gespräche, wobei "Sladdi" deutlich machte: Joey wäre der einzige Bewohner, dem er nach der Sendung seine Nummer geben würde! "Der ist sehr verletzlich. Der hat Welpenschutz. Wenn hier irgendwas Fieses läuft, dann beschütze ich ihn", hatte der 43-Jährige zusätzlich im Sprechzimmer erklärt. Ob so viel Zusammenhalt bei den Zuschauern ankommt?

Wesentlich giftiger ging es wieder mit Jürgen Trovato zu. Nach seinen ersten Läster-Attacken schoss er am Samstag gegen Bert Wollersheims (68) Frau und ätzte gegen ihre Figur. Zuvor hatte Ginger unter Tränen über ihre Erfahrungen mit gewalttätigen Exfreunden gesprochen – bringt diese Ehrlichkeit sie in der Zuschauergunst höher? Bislang stand das Erotikmodel im Promiflash-Voting zusammen mit Sylvia Leifheit auf den hinteren Rängen. Welcher Teilnehmer euer "Promi Big Brother"-Favorit ist, könnt ihr in unserer aktuellen Umfrage auswählen!

© SAT.1/Mark Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

© SAT.1 Jürgen Trovato bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Ginger Costello bei "Promi Big Brother 2019"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de