Bei diesem Tier vergeht sogar Cardi B das Lachen! Die Rapperin ist bekannt für ihre toughe Art – erst 2018 war ein Streit zwischen ihr und Rap-Kollegin Nicki Minaj (36) eskaliert: Die "Money"-Interpretin hatte sich von Nicki angegriffen gefühlt, weil diese einen gehässigen Kommentar über ihre Mutterqualitäten geliket hatte. Höhepunkt ihrer Auseinandersetzung war, als Cardi Nicki auf der New York Fashion Week mit einem High Heel beworfen hatte. Doch nicht immer ist die 26-Jährige so furchtlos. Sie verriet nun, dass ihr eine Sache wahnsinnige Angst macht – und zwar fürchtet sie sich vor einer ganz bestimmten Tierart!

Cardi B teilt gerne ihre Meinung mit und ist dabei oft erfrischend ehrlich. Jetzt machte sie ihrem Ärger über ein gewisses Tier auf Twitter Luft und erklärte, was sie von ihnen hält: "Eine meiner größten Ängste sind Katzen... wie schon meine Großmutter sagte, sie sind vom Teufel." Das Statement bewegte viele User dazu, Cardi mit süßen Katzenbildern und Kommentaren doch noch umzustimmen. "Nein, meine Katze ist die süßeste Katze ever" und "Nein Cardi. Guck dir dieses Gesicht an", schrieben zum Beispiel zwei User. Ob sie das überzeugen wird? Fun Fact am Rande: In dem Video zu "Twerk" zeigt sie sich mit dem Rap-Duo City Girls trotz Katzenphobie im Raubkatzen-Bodypaint.

Neben der Musik feiert Cardi (26) demnächst ihr Filmdebüt. Sie besetzt eine Nebenrolle im neuen Film "Hustlers" und spielt an der Seite von Jennifer Lopez (50). Die beiden haben bereits 2018 kollaboriert und das Feature "Dinero" aufgenommen. Ihr neuer Film läuft ab September 2019 in den deutschen Kinos.

