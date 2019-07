Heiß, heißer, Jennifer Lopez (49)! Erst vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass die Sängerin im neuen Stripper-Streifen “Hustlers” eine der Hauptrollen übernehmen wird. Für die Dreharbeiten gab J.Lo alles und trainierte nicht nur wie verrückt im Fitnessstudio – sie nahm auch Pole-Dance-Unterricht. Diese Stunden scheinen sich gelohnt zu haben. Im ersten Trailer für den Film wird es nämlich sexy: Jennifer wird im Clip selbst zur Lehrerin!

Erst vor wenigen Tagen feierte der “Hustlers”-Trailer bei YouTube Premiere – und hat schon jetzt fast 2,4 Millionen Views. Ob das wohl an La Lopez liegt? In dem Video gibt sie Co-Star Constance Wu im knappen Outfit eine kleine Pole-Dance-Einweisung und begeistert dann selbst im heißen Look an der Stange. Neben Unterwäsche-Szenen bietet der Clip aber auch ernste Gespräche, Party, Action und echte Frauenpower! Neben Jennifer standen zudem auch weitere Stars Lili Reinhart (22), Julia Stiles (38) und Cardi B (26) vor der Kamera.

Die Handlung von “Hustlers” ist von wahren Begebenheiten inspiriert und dreht sich um eine Gruppe von Stripperinnen, die gut betuchte Kunden ausnehmen wollen. Der Film soll ab September 2019 über die Kinoleinwände flimmern.

Getty Images Jennifer Lopez bei den CFDA Awards 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez auf der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de