Mega-Bling-Bling für seine Auserwählte! Am 10. August hat Kylie Jenner allen Grund zur Freude: Die Kosmetikunternehmerin feiert ihren 22. Geburtstag – und zwar im gewohnt luxuriöser Manier! Anlässlich ihres Ehrentags lud sie ihre Familie und engste Freunde ein, darunter Mama Kris Jenner (63), Schwester Kourtney Kardashian (40) und Ex-Schwager Scott Disick (36) samt Sofia Richie (20). Kys Partner Travis Scott (28), der sich auf dem Trip rührend um ihr gemeinsames Töchterchen kümmert, macht seiner spendablen Liebsten dabei ein ultraglamouröses Geschenk!

In ihrer Instagram-Story kann die junge Mutter einfach nicht fassen, was ihr Freund sich für sie hat einfallen lassen: "Oh mein Gott, Travis", ziert sie den Clip, der ihr Geschenk zeigt. Der Rapper ließ eine diamantbesetzte Klunkerkette von beachtlicher Dicke und dem Kylie-Cosmetics-Logo anfertigen! Dabei wirken die für die Marke typischen Tropfen auch noch glatt wie lauter K-Buchstaben. Am zierlichen Hals der Selfmade-Milliardärin ist das silberne Schmuckstück ein echter Hingucker!

Das ist übrigens nicht das einzige Präsent des Musikers für den TV-Star: Noch vor ihrem eigentlichen Ehrentag überraschte der 28-Jährige seine Traumfrau mit einem Meer aus Rosenblättern in Kylies Haus. Daran hatte vor allem die einjährige Tochter der beiden viel Freude!

Instagram / travisscott Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scotts Geburtstagsgeschenk für Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / travisscott Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de