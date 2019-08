Werden diese zwei Promi Big Brother-Kandidaten ein Paar? In der diesjährigen Staffel des Reality-Formats herrscht zwischen diesen beiden Bewohnern das größte Flirt-Potenzial: Love Island-Hottie Tobias Wegener und Ex-Köln 50667-Beauty Janine Pink. Die Sächsin ließ den gelernten Maler bereits wissen, dass sie scharf auf ihn ist. Und auch Tobi scheint langsam aufzutauen und die Flirterei mit Janine endlich zu genießen. Einer würde das Duo am liebsten sogar sofort verheiraten: ihr Mitbewohner Joey Heindle (26)!

Der Ex-Dschungelcamp-König hat auch bereits einen Plan ausgeheckt: Er will, dass die zwei Reality-Stars zusammen in den Luxusbereich kommen. Außerdem sprach er Janine gut zu: "Ich sag's dir, das sollte hier sein! Ihr beide seid, glaube ich, wirklich füreinander bestimmt!" Wunder könnten passieren, dafür sei er der beste Beweis, denn er habe seine Freundin Ramona auch bei Dreharbeiten kennengelernt. "Ich würde es übelst feiern, wenn ich auf eure Hochzeit kommen darf!" Bis zur "Promi Big Brother"-Hochzeit ist es aber noch ein langer Weg, denn Tobi und Janine hätten sich noch nicht einmal geküsst, gab die Leipzigerin zu.

Flirtereien gehören zum Standard-Repertoire bei Promi BB. Vergangenes Jahr knisterte es gewaltig zwischen Ex-Bachelor-Boy Daniel Völz (34) und der ehemaligen "Love Island"-Kandidatin Chethrin Schulze (27). 2017 flirteten Evelyn Burdecki (30) und Willi Herren (44) miteinander. Beide Male entstand aber kein Liebespaar – ob das dieses Jahr wohl anders sein wird? Stimmt ab!

Instagram / janinepinkofficial; Instagram / fit_tobi93 Janine Pink und Tobias Wegener

Instagram / joeyheindle "Promi Big Brother"-Star Joey Heindle

Promi Big Brother, Sat. 1 Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

