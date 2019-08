Fans der Netflix-Serie Riverdale ist Skeet Ulrich (49) als Jugheads, gespielt von Cole Sprouse (27), liebender Vater FP Jones bekannt. Er gilt als beliebter Schauspieler und hat deshalb – ähnlich wie seine jüngeren Kollegen – auch in den sozialen Medien eine Menge Follower. Dort hält der 49-Jährige seine Fans regelmäßig mit Selfies und Schnappschüssen aus seinem Leben auf dem Laufenden. Doch mit einem speziellen Foto aus der Vergangenheit sorgte Skeet nun für Entsetzen in der Social-Media-Welt.

Auf seinem Instagram-Account postete der Amerikaner nämlich ein Bild von einem offenen Herzen, bei dem es sich tatsächlich um sein eigenes handeln soll. “Ein seltener Einblick in mein Herz”, schrieb der Serien-Star. “Vor 39 Jahren hatte ich eine 25-prozentige Chance, eine Operation an meinem offenen Herzen zu überleben. Danke an das Können und den Einsatz meiner Ärzte, ich bin am Leben und es geht mir gut. Danke an jeden, der sein Leben dem Helfen anderer widmet.” Der berührende Post erhielt mehr als 460.000 Likes. “Du bist so ein Kämpfer und eine starke Person, du bist toll”, schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: “Was für ein Kämpfer! Wir danken Gott, dass du noch unter uns bist.”

Laut Mirror soll Skeet nach der Operation an posttraumatischen Belastungsstörungen gelitten haben. Doch die Schauspielerei habe ihm dabei geholfen, diese Erkrankung zu besiegen und sein Leben zu verändern.

Getty Images Der "Riverdale"-Cast, Juli 2018

Getty Images Skeet Ulrich bei der Premiere von "Five Feet Apart"

Getty Images Skeet Ulrich bei einer Pressekonferenz

