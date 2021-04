Ist an den Gerüchten um Lucy Hale (31) und Skeet Ulrich (51) wirklich etwas dran? Ende Februar wurde die Pretty Little Liars-Darstellerin mit dem Riverdale-Star bei einem Date in einem Restaurant gesichtet: Dabei tauschten die beiden ganz ungeniert Zärtlichkeiten miteinander aus – und küssten sich sogar mehrmals! Doch handelt es sich dabei um etwas Ernstes? Angeblich soll die Romanze zwischen den beiden mittlerweile bereits Geschichte sein.

Wie E! News nun berichtet, soll die 31-Jährige momentan Single sein. "Sie und Skeet hatten eine sehr kurze Romanze und haben sich für etwa einen Monat getroffen", glaubt ein Insider zu wissen. Zwar sollen die beiden noch in Kontakt stehen, doch aus den Dates soll sich letztendlich nichts Ernstes entwickelt haben. "Sie treffen sich nicht ständig und Lucy konzentriert sich momentan auf sich selbst", meint die Quelle. Angeblich finde die Schauspielerin aber dennoch, dass der zweifache Vater ein toller Typ sei.

Im Juli vergangenen Jahres wurde der Sängerin schon einmal eine Liebelei angedichtet: Damals wurde Lucy mit dem einstigen US-Bachelor Colton Underwood (29) beim Wandern in Los Angeles gesehen. Dabei sollen die beiden sichtlich vertraut gewirkt haben. TMZ zufolge sollen sich die beiden zu dieser Zeit des Öfteren getroffen haben. Vor Kurzem hat sich der 29-Jährige dann allerdings als schwul geoutet.

Lucy Hale, Schauspielerin

Skeet Ulrich, "Riverdale"-Star

Colton Underwood, Ex-US-Bachelor

