Haben Skeet Ulrich (50) und Megan Blake Irwin etwa den Bund fürs Leben geschlossen? Erst Anfang Mai hatten sich der Schauspieler und das australische Model recht vertraut miteinander in den sozialen Netzwerken gezeigt und damit Liebesgerüchte entfacht. Diese haben die beiden durch weitere Turtel-Posts nicht nur bestätigt – jetzt deutet alles darauf hin, dass der Riverdale-Star und seine Liebste bereits vor den Traualtar getreten sind...

Schon vor zwei Monaten war vermutet worden, dass der Serienstar und die Laufstegschönheit verlobt seien: Auf einem gemeinsamen Instagram-Foto steckte nämlich ein großer Diamantring an Megans linkem Ringfinger. Ob die beiden in der vergangenen Woche dann tatsächlich ernst gemacht haben? Immerhin postete die Beauty einen Clip aus ihrem und Skeets romantischen Urlaub, in dem sie einen Spieleabend veranstaltet haben. Dazu erklärte sie relativ eindeutig: "Ich versuche, meinem Ehemann das Schachspielen beizubringen."

Ob die beiden tatsächlich verheiratet sind, haben sie bis dato allerdings nicht offiziell bestätigt. Am Sonntag teilte Megan dann allerdings ein Bild von einem romantischen Dinner am Strand in Las Ventanas al Paraiso auf Instagram. Darauf trägt sie zwar keinen Ring – kommentierte jedoch emotional: "Es war die Art, wie du gelächelt hast... Ich wusste, dass ich das in meinem Leben haben möchte!"

Anzeige

Instagram / meganblakeirwin Megan Blake Irwin im Mai 2020

Anzeige

Instagram / skeetulrich "Riverdale"-Star Skeet Ulrich im November 2019

Anzeige

Instagram / meganblakeirwin Model Megan Blake Irwin im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de