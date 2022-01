Alle Scream-Fans aufgepasst! Am 13. Januar 2022 startet ein Vierteljahrhundert nach dem Originalfilm der fünfte Teil der beliebten Horrorfilmreihe in den Kinos. Über zehn Jahre sind allein seit dem vergangenen Film über den Killer mit der unheimlichen Maske vergangen. Trotzdem sind einige altbekannte Gesicht mit von der Partie und lassen die Fan-Herzen höherschlagen! Promiflash verrät euch, was die Horrorhelden von damals heute sonst noch so machen.

Keine hat den Charakter der Filme wohl so stark geprägt wie sie: Neve Campbell (48). Sie wurde 1996 mit der Hauptrolle des Films, Sydney Prescott, zum Star und ist natürlich auch im fünften Teil dabei. Doch auch abseits des "Scream"-Universums wirkte die Kanadierin in einigen bekannten Produktionen mit. Sie war zum Beispiel in der vierten Staffel der Politserie House of Cards zu sehen oder spielte an der Seite von Dwayne "The Rock" Johnson (49) 2018 im Actionfilm "Skyscraper". Privat hat Neve mit ihrem Partner, dem Schauspieler JJ Feild (43), und ihren zwei Söhnen ihr Glück gefunden.

Und auch Courteney Cox (57) ist wieder als Gale Weathers dabei. Sie ist vor allem für ihre Rolle in der Sitcom Friends bekannt, für die sie zuletzt mit einem Emmy nominiert wurde. Neben der Schauspielerei hat die Beauty sich auch dem Produzieren gewidmet und unter anderem die Comedyserie "Cougar Town" produziert, in der sie selbst von 2009 bis 2015 die Hauptrolle spielte. Seit 2014 ist Courteney mit dem "Snow Patrol"-Musiker Johnny McDaid (45) liiert und hat eine Tochter aus der Beziehung mit "Scream"-Kollegen David Arquette (50). Auf Social Media lässt sie ihre 11,9 Millionen Follower regelmäßig an ihrem Leben teilhaben.

Courteneys Ex-Ehemann David Arquette lässt sich den neuen Teil natürlich auch nicht entgehen. Zum fünften Mal verkörpert er dort den Polizisten Dewey Riley. Wie seine Ex-Frau produzierte und spielte er sonst in "Cougar Town" und hatte auch einige andere TV- und Filmauftritte. Außer als Schauspieler und Produzent ist David besonders als Wrestler bekannt. Seit 20 Jahre steigt er immer mal wieder in den Ring, zuletzt 2018. 2000 war er sogar für zwölf Tage WCW Champion im Schwergewicht.

Auf ihn müssen die Fans auch bei dieser Fortsetzung wieder verzichten: Skeet Ulrich (51) als Billy Loomis. Der US-Amerikaner war seit "Scream" hauptsächlich in Fernsehserien zu sehen, so verkörperte er bis zur fünften Staffel einen der Hauptcharaktere in der beliebten Mystery-Serie Riverdale. Zuletzt spielte er 2021 neben Tom Hanks im Science-Fiction-Film "Finch" mit. Skeet ist zweimal geschieden und Vater von Zwillingen.

Matthew Lillard (51) war nach "Scream", wo er Stu Macher spielte, besonders aktiv. Er wirkte als Schauspieler und Regisseur in mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter "Twin Peaks" und "Good Girls". Besonders als Synchronsprecher in der Welt von "Scooby-Doo" konnte er viele Erfolge verbuchen. Seit 2000 ist der Amerikaner skandalfrei verheiratet und hat drei Kinder.

Rose McGowan (48) erlangte erst, nachdem sie die Tatum Riley in "Scream" verkörpert hat, mit ihrer Rolle in der Serie Charmed große Bekanntheit. Sie spielte in weiteren TV-Produktionen mit und ist auch als Regisseurin, Sängerin und Autorin unterwegs. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Multitalent 2017 zuteil, als sie ein Gesicht der #MeToo-Debatte wurde. Für ihr Engagement wurde sie vom Time-Magazin als "Person des Jahres" ausgezeichnet.

Ihr Name ist einer der bekanntesten: Drew Barrymore (46). Die Schauspielerin der Casey Becker ist auch als Model und Produzentin bekannt und hat unter anderem ihre eigene Kosmetikfirma. Die Beauty war in zahlreichen bekannten Kinohits wie "3 Engel für Charly", "50 erste Dates" oder "Im Himmel trägt man hohe Schuhe" beteiligt. Neben ihrer Filmerfolge ist Drew besonders wegen ihrer wechselnden Beziehungen häufig in den Schlagzeilen. Sie ist dreimal geschieden und hat zwei Töchter.

Instagram / nevecampbell Neve Campbell und Dwayne Johnson 2018

Getty Images Courteney Cox, Schauspielerin

Getty Images Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette, 2011

Getty Images Schauspieler Skeet Ulrich im September 2018 in Las Vegas

Instagram / matthewlillard Matthew Lillard, Dezember 2021

Getty Images Rose McGowan bei den GQ Men of the Year Awards 2018

Getty Images Drew Barrymore im Dezember 2021 in New York City

CapitalPictures "Scream"-Filmplakat

