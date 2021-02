Läuft da etwa was? Seitdem die Schauspielerin Lucy Hale (31) Single ist, werden ihr immer wieder mal Liebeleien nachgesagt – zuletzt auch mit dem Ex-US-Bachelor Colton Underwood, nachdem man sie beim gemeinsamen Wandern gesehen hatte. Daraus scheint jedoch nichts Ernstes geworden zu sein. Denn nun erwischte man die Beauty mit einem anderen berühmten Mann an ihrer Seite. Bei einem Date knutschte Lucy nämlich nun den Riverdale-Star Skeet Ulrich (51)!

Auf Bildern, die PageSix vorliegen, zeigten sich die zwei offenbar ziemlich verliebt bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles. Paparazzi ertappten die 31-Jährige dabei, wie sie sich vorlehnte, um Skeet einen dicken Schmatzer aufzudrücken. Danach sah man die Zwei weiterhin ungeniert rumturteln, während sie wohl auf ihr Essen warteten. So küsste die Pretty Little Liars Darstellerin liebevoll die Hand des 51-Jährigen – dabei strahlten sie sich total glücklich an.

Danach flanierten sie entspannt gemeinsam durch die Straßen der Großstadt und schienen einfach nicht die Finger voneinander lassen zu können. Und in Skeets Armen fühlte sich die Brünette anscheinend auch ziemlich wohl. Lucy und er könnten sich am Filmset kennengelernt haben. Denn beide arbeiteten zuletzt für die gleiche Produktionsfirma.

Getty Images Lucy Hale in NYC im Februar 2020

Instagram / skeetulrich "Riverdale"-Star Skeet Ulrich im November 2019

Getty Images Skeet Ulrich, Cole Sprouse und Lili Reinhart in L.A. 2019

