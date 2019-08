Steigen Aurelo Savina und Oliver Sanne (32) etwa bald in den Ring? Nach und nach gibt RTL nun langsam die Kandidaten für die kommende Bachelor in Paradise-Staffel bekannt. Neben Carina Spack, Rafi Rachek oder Filip Pavlovic (25) wird auch Kult-Rosenanwärter Aurelio Savina (41) der Liebessuche im TV eine neue Chance geben. Ex-Bachelor Oliver Sanne war von dieser Teilnahmebestätigung nicht sonderlich angetan und hielt damit auch öffentlich nicht hinter dem Berg. Für Aurelio Grund genug, dem 32-Jährigen eine ordentliche Ansage zu machen – und ihn zum Kampf herauszufordern!

Mit einem abfälligen Kommentar unter einem Promiflash-Beitrag, der besagt, dass der Sender lediglich Erbarmen mit Aurelio gezeigt hätte, brachte Oli den 41-Jährigen auf die Palme. Auf seinem Instagram-Account ließ Aurelio daher seinem Frust freien Lauf: Er forderte Oliver, seiner Meinung nach der "größte Bachelor Honk", zu einem Kampf bei einem Prosieben Promi-Boxen heraus. "Da der junge Mann ziemlich laut bellt, keine Manieren hat, sich sehr unhöflich gegenüber Menschen und Fans verhält, [...] gebe ich ihm die Chance, sich im Ring ganz sportlich und fair zu beweisen." Zum Abschluss spielte der einstige Bachelorette-Teilnehmer dann noch darauf an, dass Oli ohnehin nur sauer sei, weil seine Ex-Freundin eben eher auf ihn gestanden hätte. "Du verdienst einfach mal eine Lektion", schloss Aurelio seinen Wutausbruch ab.

Und Oliver? Der holte bereits zum Gegenschlag aus! In seiner Instagram-Story repostete er einen Screenshot vom Beitrag des Neu-Musikers. Dabei änderte er Aurelios Insta-Namen in "Prinzessin A." und kommentierte das Foto mit "Was 'ne süße Einladung zum 'Promiboxen'". Na, da bleibt es also abzuwarten, ob demnächst echt Fäuste zwischen den beiden live im Fernsehen fliegen werden.

Instagram / aurelio_savina_ Ex-Bachelorette-Kandidat Aurelio Savina

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im September 2018 in Düsseldorf

Getty Images Oliver Sanne, "Der Bachelor" von 2015

