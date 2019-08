Erst im April hatte diese traurige Nachricht die Runde gemacht: Adele Adkins (31) gab bekannt, sich nach rund sieben gemeinsamen Jahren von ihrem Mann Simon Konecki getrennt zu haben. Kurz darauf wurde bekannt, dass die Beziehung schon neun Monate zuvor zerbrochen sein soll. Die warmen Monate und ihren ersten Sommer als Single-Mama verbrachte die Sängerin aber nicht mit Trübsal blasen: Adele genießt ihn stattdessen mit ihren Freunden.

Die vergangenen Wochen dürften für Adele vor allem eines bedeutet haben: Natur pur! Auf ihrem Instagram-Account teilte die Musikerin gleich zehn Schnappschüsse, die dokumentieren, wie sie den Sommer bisher verbracht hat. Ob beim Wandern in den Bergen und in einem Canyon, Abende am Lagerfeuer, schwimmen im Meer oder mit verwuschelten Haaren auf einem Boot: Der "Someone Like You"-Interpretin steht die gute Laune ins Gesicht geschrieben! Die Einblicke in die Zeit ihres Leben betitelte die Britin schlicht mit den Worten: "Sommer 2019". Wo genau sie mit ihren Lieben geurlaubt hat, verrät die 31-Jährige allerdings nicht. Daily Mail ist sich aber sicher, dass Adele den Antelope Canyon in Arizona besucht hat.

Woran die Ehe von Adele und Simon gescheitert ist, ist bisher nicht bekannt. Allerdings soll er bereits im Dezember wieder Kontakt mit seiner Ex-Freundin Clary Collicutt aufgenommen haben, wie ein Insider gegenüber Mirror ausgeplaudert hat. Simon soll sie sogar um ein Treffen gebeten haben.

