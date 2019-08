Jetzt muss sie alles noch einmal durchleben! Kate Merlan trat gemeinsam mit ihrem Freund Benjamin Boyce (50) in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars an. Das Model und der ehemalige Caught in the Act-Star mussten als Team bei Show-Spielen antreten und den Alltag mit weiteren Promis auf engem Raum meistern. Während dieser Zeit kam es oft zum Streit zwischen dem Pärchen. Nun wird die Sendung im TV ausgestrahlt – inklusive ihrer Gefechte. Kate verrät im Promiflash-Interview, wie aufwühlend die Sommerhaus-Ausstrahlung jetzt für sie ist!

Das Tattoo-Model erinnert sich, dass die Zeit im Haus sogar noch krasser gewesen sei, als es im Fernsehen rüberkommen würde. "Man erinnert sich dann natürlich noch mal an jede Kleinigkeit. Besonders an die emotionalen Sachen, Streits und so weiter – das ist, als würde man noch einmal zurückversetzt werden", erzählt sie. Enttäuscht sei sie allerdings darüber, dass viele private Gespräche bisher nicht veröffentlicht worden wären, und bemängelt deshalb den Schnitt der Sendung: "Was ich wirklich schade finde, ist, dass es von vielen Leuten, auch von uns, sehr schöne Momente gab, die nicht gezeigt wurden."

Neben viel Zoff gab es tatsächlich auch versöhnliche Momente im Haus. So beispielsweise zwischen Michael Wendler (47) und Steffi Bartsch nachdem der Schlagersänger einen gemeinen Spruch gegen die Blondine gesagt hatte. Der Musiker erklärt in einem Instagram-Livestream, was danach passiert war: "Dafür habe ich mich bei Steffi persönlich entschuldigt und sie hat die Entschuldigung angenommen."

TVNOW/ Max Kohr / RTL Kate Merlan und Benjamin Boyce in "Das Sommerhaus der Stars" 2019

TVNOW Benjamin Boyce und Kate Merlan im Sprechzimmer

TVNOW Laura Müller, Michael Wendler und Roland und Steffi Bartsch bei "Das Sommerhaus der Stars"

