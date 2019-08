Liegen die Nerven etwa schon blank? Es ist gerade mal die vierte Folge der aktuellen Promi Big Brother-Staffel und so langsam brodeln die Emotionen bei dem einen oder anderen Kandidaten über: So entrüstete sich Chris Manazidis bereits über seine Mit-Camper Joey Heindle (26) und Zlatko Trpkovski (43) und auch bei Ginger Costello und Jürgen Trovato flogen schon die Fetzen: Jetzt zieht Evanthia Benetatou (27) nach – denn dass Lilo von Kiesenwetter entschied, die Flirtpartner Tobias Wegener und Janine Pink in den Luxusbereich zu holen, stößt ihr bitter auf!

Das Maß bei Eva ist voll – und das offenbar direkt in zweierlei Hinsicht! Denn sie ist nicht nur mächtig sauer, einen weiteren Tag auf dem kalten Zeltboden im Camp zu schlafen, sie kämpft offenbar auch mit Verdauungsproblemen – was tierischen Klo-Neid auf die Neu-Luxuscamper Tobi und Janine hervorruft: "Ich finde es scheiße, dass auf Lilo Rücksicht genommen wird. Ich kann seit Tagen nicht auf die Toilette gehen! Das ist wirklich asozial!", meckerte sie. Schließlich hätten sich die Fast-Turteltauben ja auch im Zeltlager wohlgefühlt: "Ich gönne denen das nicht!" Als Chris sein Unverständnis ausdrückte, platzte Eva dann richtig der Kragen: "Da drüben hätte ich meine Zigarette und meinen Kaffee. Da brauch ich kein Abführmittel! Sorry, Alter! Es kann sich doch nicht alles um Lilo drehen!"

Zwar kann Eva sich nicht so für Tobias und Janine freuen, dafür dürfte Joey aber wegen dieser Entscheidung jetzt quasi mit im siebten Himmel schweben. Er offenbarte der Ex-Köln 50667-Darstellerin seine Sicht auf die (Liebes-)Dinge: "Ich sag's dir, das sollte hier sein! Ihr beide seid, glaube ich, wirklich füreinander bestimmt!"

Promi Big Brother, Sat.1 Die Kandidaten im "Promi Big Brother"-Zeltlager 2019

Promi Big Brother, Sat.1 Lilo von Kiesenwetter im Luxuscamp

Promi Big Brother, Sat.1 Tobias Wegener und Janine Pink bei ihrer Ankunft im Luxuscamp

