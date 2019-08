Diese Gage muss es in sich haben! Lange war es still gewesen um Zlatko Trpkovski (43) – bewusst hatte sich der gelernte Kfz-Mechaniker nach seiner Big Brother-Teilnahme dazu entschieden, dem Rampenlicht den Rücken zu kehren. 19 Jahre später feiert der Kult-Kandidat jetzt überraschend sein TV-Comeback. Von Anfang an machte er keinen Hehl daraus, dass er vor allem wegen des Geldes ins TV zurückkehrt – und für seine Promi Big Brother-Teilnahme bekommt Zlatko offenbar ein ganz schönes Sümmchen.

Wie Bild bereits 2017 berichtete, habe Zladdi schon des Öfteren ein Angebot von Promi BB und sogar vom Dschungelcamp bekommen – habe diese allerdings immer wieder abgelehnt. Schon damals habe eine Gage von ungefähr 200.000 Euro gewunken. Wohl nicht genug für den 43-Jährigen, der sonst ja schon viel früher in besagten Formaten gesehen worden wäre. Bedeutet also, dass das Honorar in diesem Jahr viel höher ausgefallen ist, als in der Vergangenheit.

Natürlich ist die genaue Summe topsecret – doch während seines Einzugs stellte Zlatko klar, dass es sich durchaus für ihn lohnt. "Dieses Mal war das Angebot zu verlockend, beziehungsweise zu gut", erklärte er seinen Mitbewohnern grinsend.

Sat. 1 Zlatko Trpkovski bei "Promi Big Brother"

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Zlatko Trpkovski bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Sat. 1 Zlatko, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de