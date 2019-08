Im Braut-Outfit fühlt sich Heidi Klum (46) derzeit offenbar ziemlich wohl! Vor etwas mehr als einer Woche haben sich das Supermodel und Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (29) bei einem rauschenden Fest auf einer Jacht vor Capri die ewige Liebe geschworen. Das Brautpaar stand sich ganz in Weiß vor dem Altar gegenüber – und auch nach der Hochzeit scheint die frischgebackene Ehefrau dieser Farbe weiterhin treu bleiben zu wollen. Im Netz präsentiert sich Heidi im Dauer-Braut-Look.

Auf einem Instagram-Schnappschuss, den die Blondine aus ihren Flitterwochen postet, sitzt sie in einem weißen Kleid auf einem Brunnen – und sogar die Flip-Flops sind perfekt auf die helle Robe abgestimmt. Auch auf den Bildern der vergangenen Tage ist klar zu erkennen: In Weiß fühlt sich Heidi offenbar gerade am glücklichsten! Ob beim Jetskifahren, beim Spaziergang durch die italienischen Gassen oder beim Relaxen an Bord der Christina O – ein schneeweißes Detail ist beim Outfit der 46-Jährigen immer dabei.

Während Heidi den Braut-Look scheinbar gar nicht mehr ablegen will, ist ihr Liebster hingegen schon wieder etwas dunkler unterwegs. In ihrer Story teilt die GNTM-Schirmherrin ein Pärchen-Pic der Turteltauben. Tom trägt darauf ein schwarzes Hemd, das mit weißen Blümchen verziert ist. Ein Element in der neuen Lieblingsfarbe seiner Frau ist also offenbar auch bei dem Gitarristen ein Muss.

Instagram / heidiklum Heidi Klum nach ihrer Hochzeit

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum vor ihrer Hochzeits-Jacht

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz in ihren Flitterwochen

