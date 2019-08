Carina Spack will es wieder wissen: Nachdem es mit Rosenkavalier Daniel Völz (34) im vergangenen Jahr einfach nicht klappen wollte, versucht sie nun zum zweiten Mal ihr Glück bei Bachelor in Paradise. Für ihre erneute Chance legte sich Carina vorab offenbar ordentlich ins Zeug – womöglich zu sehr? Erste Fotos aus dem Reality-Recycling-Format vermitteln den Eindruck, dass sich die Blondine die Lippen extra noch mal vergrößern ließ – ein cleverer Schachzug?

Auf den RTL-Fotos lehnt die 23-Jährige ganz sexy an einem Baum, rekelt sich mit einer Rose in der Hand um den Stamm und schaut verführerisch in die Kamera. Bei genauer Betrachtung fällt eines besonders auf: Carinas praller Mund! Vor allem ihre Oberlippe wirkt ungewöhnlich ausgeprägt. Ob die Blondine mit so einem "Entenschnabel" bei den Kuppelshow-Männern im Paradies landen wird?

Die Fans des Flirt-Formats waren allerdings weniger von Carinas XXL-Schnute überrascht! Denn nach Verkündung der diesjährigen Kandidaten war das Gesprächsthema Nummer eins: Carinas erneute Teilnahme! "Wiedersehen mit Carina", kommentierte ein User den Beitrag des Senders auf Instagram. "Was macht denn Carina da schon wieder?", wunderte sich ein anderer Nutzer.

MG RTL D / Arya Shirazi Carina bei "Der Bachelor" 2018

TVNOW Ex-Bachelor-Babe Carina Spack

Instagram / carina_spack Carina Spack, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018 und 2019

