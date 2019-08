Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es endlich offiziell! Schon bald geht die tropische Kuppelshow Bachelor in Paradise in die zweite Runde. Wer wird sich wohl in diesem Jahr unter Palmen verlieben, zanken oder glatt die oder den Richtigen finden? Promiflash hat bereits die Namen einiger Wiederholungs-Flirter enthüllt und nun bestätigt auch der Sender die ersten zehn Kandidaten: Diese liebeshungrigen Stars und Sternchen suchen im Paradies die große Liebe!

RTL.de listet jetzt sechs Strandnixen in spe und vier Inselkavaliere auf: Der Bachelor-Teilnehmerin und Paradise-Kandidatin der ersten Staffel Carina Spack wagt sich nochmals auf die Flirt-Insel. Mit ihr werden außerdem noch zwei weitere Ex-Rosenanwärterinnen aus Daniel Völz (34)' Staffel das Format aufmischen: Michelle Schellhaas und Meike Emonts! Mit Jade Übach und Ernestine Palmert ziehen außerdem zwei von Andrej Mangolds (32) Ladys ein – zum Basketballer hatten sie damals eher freundschaftliche Beziehungen entwickelt. Ob sie jetzt endlich auch ein Kribbeln im Bauch spüren werden? Das hofft jedenfalls Natalie Stommel: Die 30-Jährige hatte einen Gastauftritt in der Bachelor-Staffel mit Jan Kralitschka (43) und wagt sechs Jahre später ein neues Liebesabenteuer.

Was die Herren der Schöpfung angeht, ist Sebastian Mansla von Gerda Lewis (26)' Die Bachelorette-Staffel in dem Format dabei. Auch drei von Rosenlady Nadine Kleins (33) einstigen Bewunderern ziehen auf die Insel: der drittplatzierte Sonnyboy Filip Pavlovic (25), Charmeur Sören Altmann und Schulterküsser Rafi Rachek. Ob der Streithahn wohl im RTL-Paradies eine neue Schulter zum Ausweinen... äh, Knutschen findet?

MG RTL D / Arya Shirazi Michelle, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Meike, Bachelor-Kandidatin 2018

Anzeige

MG RTL D Jade Übach, Teilnehmerin bei "Der Bachelor"

Anzeige

MG RTL D Ernestine Palmert, Bachelor-Teilnehmerin

TVNOW Sebastian Mansla, Reality-Star

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidat Filip

MG RTL D Sören, Bachelorette-Kandidat 2018

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de