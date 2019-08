Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) verkrümeln sich klammheimlich aus dem Sommerhaus der Stars! Vergangene Woche wurde das Mehrgenerationenpärchen von ihrer Konkurrenz aus der Show hinaus gewählt. Im Anschluss war es für den Schlagerstar undenkbar, noch eine weitere Nacht in der Finca zu verbringen – er drohte sogar mit der Polizei. Schlussendlich schliefen die Turteltauben doch noch einmal mit den anderen sieben Paaren unter einem Dach, um sich dann still und heimlich aus dem Staub zu machen!

Und offenbar schien es für Michael und Laura keine Option mehr zu sein, ihren Show-Kollegen höflich Lebewohl zu sagen: Die beiden schlichen sich am morgen nach ihrem Rauswurf mit ihren Koffern ungesehen zur Hintertür hinaus, während die anderen noch beim Frühstück auf der Terrasse saßen. "Ist das nicht toll Schatz? Der Albtraum hat ein Ende. Wir sind endlich aufgewacht", freute sich Laura mit ihrem Partner. Im letzten Interview vor ihrer Abreise resümierte der Musiker noch: "Menschen können ganz schön gemein sein. Und wenn man dann nicht zu der Gruppe gehört, tut es besonders weh." Die zwei seien jetzt aber gespannt, wer als Nächstes zum Buhmann der Truppe gekürt werde.

Und da scheint sich die restliche Sommerhaus-Belegschaft bereits einig: Sabrina Lange (52) und ihr Partner Thomas dürften die nächsten sein, die ins Kreuzfeuer der eingeschweißten Truppe geraten. "Wenn die Sabrina weiterhin so Gas gibt, schießt die sich selber ins Aus. Die Leute sind doch auch nicht doof. Die sehen doch, was die für eine Show da abzieht", erklärte Roland Bartsch. Was meint ihr: Hat der "Hot oder Schrott"-Star recht?

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler am Meer

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

TVNOW / Max Kohr Michael Wendler und Laura Müller in Klettergurten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de