Michael Wendler (47) und seine Laura (19) sind raus aus dem Sommerhaus der Stars! Von Anfang an war das Paar den anderen prominenten Teilnehmern ein Dorn im Auge. Denn statt sich zu Willi Herren (44), Elena Miras (27) und Co. zu gesellen, zogen die Turteltauben sich die meiste Zeit zurück, wollen aber vermeintliche Lästereien mitbekommen haben. Nach seinem und Lauras Rauswurf möchte der Wendler die Villa sofort verlassen – koste es, was es wolle!

Das Konzept der Sendung sieht vor, dass das ausgeschiedene Paar erst am nächsten Morgen abreist – für den 47-Jährigen absolut unverständlich: "Wir sind rausgewählt worden und wollen jetzt raus. Wir schlafen keine Nacht mehr hier. Ich hätte gerne meine Kreditkarte und meinen Reisepass und vor allem auch Lauras persönliche Dinge zurück." Keinen Schritt wolle er mehr in das Haus setzen, sondern sofort abreisen. Weil seine Worte nicht fruchteten, machte der Musiker RTL schließlich eine klare Ansage: "Ich habe ja auch die Möglichkeit, zur Polizei zu fahren und meine Sachen dann von euch einzufordern."

Auch Laura konnte es kaum abwarten, die Show zu verlassen: "Ich habe mich noch nie so sehr auf ein Taxi gefreut." Ob die beiden doch noch eine Nacht in der Villa verbrachten, werden die TV-Zuschauer in der kommenden Episode erfahren.

