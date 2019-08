Sarah (28) und Dominic Harrison (28) haben an ihrem Hochzeitstag ordentlich die Puppen tanzen lassen! Schon seit Längerem stand für die Eltern von Mia Rose (1) fest, dass auf ihre standesamtliche Trauung Ende 2017 eine weitere, große Feier folgen sollte. Und am Dienstag war es soweit: Die YouTuber gaben sich zum zweiten Mal das Jawort. Nach der gefühlvollen Zeremonie wurde noch richtig Party gemacht – und das mit prominenter musikalischer Untermalung: Xavier Naidoo (47) und Pietro Lombardi (27) traten bei der Hochzeitsfete auf!

Beide Sänger und DSDS-Kollegen gaben während der Feier ihre größten Hits zum Besten – und heizten der Gästeschar ordentlich ein: Wie mehrere Clips in Sarahs und Domis Insta-Storys zeigen, hielt es die Leute bei Hits "Phänomenal" von Pie und "Ich danke allen Menschen" von Xavier nicht lange auf den Stühlen, sondern sie wirbelten wild über die Tanzfläche. Pietro sang aber nicht nur eigene Lieder. Für den Hochzeitstanz von Sarah und Dominic interpretierte er die Disney-Ballade "A Whole New World" aus Aladdin.

Und der 27-Jährige war nicht nur aus beruflichen Gründen bei der Hochzeitsfeier dabei, sondern auch als Gast geladen: So war er bereits bei der Pre-Wedding-Party zugegen, die Sarah und Domi für den Vorabend ihrer Zeremonie organisiert hatten.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison auf ihrer Hochzeit 2019

Getty Images Pietro Lombardi beim DSDS-Finale 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison auf ihrer zweiten Hochzeit

