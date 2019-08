Wie steht es zurzeit um Jan Ullrich (45)? Im vergangenen Jahr sorgte der Sportstar mit einem Alkohol- und Drogenabsturz für Negativschlagzeilen. Er soll unter anderem Hausfriedensbruch begangen und eine Prostituierte gewürgt haben, landete damals sogar kurzzeitig im Knast. Mittlerweile hat der Radrennprofi einen Entzug hinter sich – und das offenbar erfolgreich. Seine Ex-Freundin und gute Bekannte Gaby Weis bestätigt jetzt nämlich: Jan geht es wieder besser!

Das verriet die 46-Jährige im Bunte-Interview. Obwohl sie und Jan sich bereits 2005 getrennt haben, sind die Eltern einer 16-jährigen Tochter über all die Jahre in engem Kontakt geblieben. Gaby ist sich sicher, dass ihr Ex sich von dem vergangenen Jahr erholt hat: "Jan geht es gut. Er ist auf dem Weg der Besserung." Dem 45-Jährige tue es vor allem gut, dass er sich mittlerweile mit alten Freunden aus seiner Heimat Merdingen umgibt.

Auch andere Freunde des Profisportlers sind von dessen Fortschritten überzeugt. "Es sieht so aus, als hätte Jan seine Dämonen im Griff. Er macht einen guten, stabilen Eindruck", berichtete eine Frau aus Merdingen.

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Getty Images Jan Ullrich im Juni 2006

Getty Images Jan Ullrich vor dem Gericht in Weinfelden 2015

