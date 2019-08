Hat seine Knutscherei mit Gerda Lewis (26) noch üble Folgen für Tim Stammberger? In der fünften Episode von Die Bachelorette kam es zwischen der Blondine und dem Hottie endlich zum Kuss. Für den Anwärter auf das Herz der Singlelady ein voller Erfolg – denn nach den ersten Zärtlichkeiten durfte er sogar bei dem Model übernachten. Doch waren diese innigen Momente vor laufender Kamera für Tim überhaupt erlaubt? Der Muskelmann ist nämlich Polizeibeamter – könnte ihn die wilde Nacht mit Gerda seinen Job kosten?

Als Polizist trägt der 25-Jährige eine gewisse Verantwortung und hat einen guten Ruf zu wahren, wie ein Sprecher des Innenministeriums Baden-Württemberg gegenüber Bild erklärte: "Es gilt [...], dass das Verhalten eines Landesbeamten innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden muss, die sein Beruf erfordern!" Die Teilnahme an der Show und auch die Liebelei mit Gerda seien jedoch kein Problem – Tims Vorgesetzte wussten sogar von dessen Plänen: "Der Beamte hat die vorgesehene Teilnahme an der Show beim Dienstherrn beantragt. Nachdem keine rechtliche Grundlage für eine Ablehnung einer Teilnahme an der Show in der Freizeit vorliegt, wurde der Antrag auf Freistellung positiv beschieden!", schilderte der Sprecher. Scheint, als wäre Tims "Bachelorette"-Abenteuer kein Stein auf dem Karriere-Weg.

Ob der Uniformträger sich wohl deswegen so zurückhaltend und passiv zeigte – um seine Vorgesetzten nicht zu verärgern? Während seine Mitstreiter sich in der Männervilla teilweise wüst beleidigten und stritten, gab sich Tim stets neutral. Was meint ihr: Ist Tims Job der Grund für seine Zurückhaltung? Stimmt unten ab.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei RTL.de.

TVNOW Tim Stammberger

Anzeige

TVNOW Gerda Lewis und Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

Anzeige

TVNOW Gerda Lewis und Tim Stammberger bei "Die Bachelorette" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de