Seit Folge eins von Promi Big Brother passt beinahe kein Blatt zwischen Tobias Wegener und Janine Pink. Das Pärchen macht keinen Hehl daraus, wie gut es sich gegenseitig findet. Auch Joey Heindle (26) sind diese Liebesfunken nicht entgangen – der Sänger versucht ganz ungeniert zu vermitteln. Doch kommt das überhaupt so gut an? In der heutigen Episode crasht Joey einen romantischen Moment zwischen Tobi und Janine!

Er ist wie das fünfte Rad am Wagen: Nachdem die beiden Turteltauben kurzzeitig Zeltlagerluft schnuppern mussten, befinden sie sich mittlerweile auf der Luxusseite des Containers und genießen ihre Zweisamkeit im Whirlpool – bis der Sänger die Turtelei crasht. In totaler Butlermanier lässt Joey dem Paar ein Schaumbad ein und verwöhnt sie bis zum geht nicht mehr. "Was macht ihr denn da?", fragt der 26-Jährige ganz verdattert die beiden während ihrer intimen Bade-Session. Ob das Janine und Tobi so recht ist?

Einer, der die ganze Lovestory um Tobine nicht ernst nehmen kann, ist Zlatko Trpkovski (43). Im Gespräch mit Evanthia Benetatou (27) ließ er durchblicken, dass er das alles für einen Fake hält: "Wenn ich verliebt bin, will ich küssen und dann will ich auch pimpern. Beides ist nicht geschehen. Das ist doch Blödsinn. Ich glaube da nicht dran."

Promi Big Brother, Sat.1 Janine Pink und Tobias Wegener im Luxuscamp von "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Joey Heindle im Luxuscamp von "Promi Big Brother" 2019

Promi Big Brother, Sat.1 Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother"

