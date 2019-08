Lästereien, Drama und ein erster Kuss – das alles wurde dem Publikum im Promi Big Brother-Container bisher geboten! Die erste Woche in der Star-WG auf Zeit neigt sich dem Ende zu – und das bedeutet auch: Ein Bewohner wird die Show am heutigen Abend verlassen müssen. Doch welcher Kandidat konnte überzeugen und die Herzen der Fans für sich gewinnen?

Die Neuigkeit von der Rückkehr von Kult-Kandidat Zlatko Trpkovski (43) hatte die Fernsehzuschauer schon vor Beginn des Formats besonders glücklich gemacht. Genau deshalb wählten sie ihn auch direkt in das komfortable Luxus-Camp des Promi-Gefängnisses. Allerdings hat der TV-Liebling ernst zu nehmende Konkurrenz bekommen. Sänger Joey Heindle (26) darf sich einer wachsenden Fan-Gemeinde erfreuen und sicherte sich bereits in Folge vier den ersten Platz in der Promiflash-Leserumfrage. Wegen einer fiesen Bemerkung, in der Zlatko Kumpel Joey als "F*ckfehler" beleidigte, zog der einstige Favorit nun zudem den Hate der Netzgemeinde auf sich.

Hat sich Zlatko mit dem Diss gegen Joey ins Aus geschossen oder geht dem Publikum Dauerlästerer Jürgen Trovato mehr auf die Nerven? Eng werden könnte es auch für Almklausi und Sylvia Leifheit – denn diese konnten in der vorangegangenen Favoriten-Abstimmung die wenigsten Votes ergattern. Stimmt in der Umfrage für euren Lieblingsbewohner ab!

SAT.1/Willi Weber Zlatko Trpkovski bei "Promi Big Brother"

© SAT.1/Marc Rehbeck Joey Heindle, "Promi Big Brother"-Kandidat 2019

Promi Big Brother, Sat.1 Die Kandidaten im "Promi Big Brother"-Zeltlager 2019

