Ist er mittlerweile das Feindbild Nummer eins? Joey Heindle (26) hatte von Anfang an das Glück, die Luxusseite des Promi Big Brother-Containers zu bewohnen. Schon vor wenigen Tagen warfen Zlatko Trpkovski (43) und Ginger Costello dem DSDS-Liebling vor, den Luxus nicht zu schätzen. Seitdem steht der Sänger auf der Abschussliste – und bekommt das jetzt ganz deutlich von allen Seiten zu spüren!

Joey will unbedingt wieder zum Zeltlager dazu stoßen, doch dieser Wunsch würde gar nicht gut bei einigen Freiluft-Bewohnern ankommen. "Von dem Joey ist gar keiner begeistert. Die Gruppe begeistern würde er sicher nicht", gibt Lilo von Kiesenwetter dem großen Bruder preis. Auch sein eigentlicher Buddy Zlatko lässt mittlerweile kein gutes Haar mehr an dem 26-Jährigen. "Der soll mich nicht nerven, der F*ckfehler. Der soll nicht so schauspielern", erzählt er aufgebracht.

Joey selbst kann die ganze Aufregung nicht verstehen, vor allem Zlatkos Anfeindungen hinterlassen bei ihm Fragezeichen. "Ich weiß nicht, was da los ist. Der muss irgendwas in den falschen Hals bekommen haben", äußert sich der ziemlich geknickte Dschungelkönig von 2013 gegenüber Tobias Wegener. Dieser hat darauf nur eine Vermutung: "Vielleicht kommt es bei denen so rüber, dass das überspielt ist."

Promi Big Brother, Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohner an Tag 4

Promi Big Brother, Sat.1 Lilo von Kiesenwetter im Luxuscamp

Promi Big Brother, Sat.1 Joey Heindle in der vierten "Promi Big Brother"-Folge

