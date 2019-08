Will Henning Merten etwa Pietro Lombardi (27) Konkurrenz machen? Seit Freitag ist es endlich da – das lang angekündigte Musikvideo zu Hennings Song "Summergirl". Das Lied, in dem er seine Traumfrau besingt, soll mit poppigen Beats Lust auf Sommer, Strand und Meer machen. Denise Kappès (29) ist nicht nur im wahren Leben seine Partnerin, sondern auch die besagte Lady in dem Clip. Bei den Fans ruft die Single allerdings nicht den gewünschten Effekt hervor. Sie finden: Das Lied sei nur ein Abklatsch von Pietro.

Während auf YouTube die Kommentarfunktion abgeschaltet worden ist, können die Zuhörer auf Instagram noch fleißig ihre Meinung zu dem Musikstück äußern – und dort fällt "Summergirl" knallhart durch. Die Netzgemeinde hält Henning nicht nur überwiegend für einen schlechten Sänger, sondern ist auch überzeugt, dass er den DSDS-Sieger kopiert. "Also, mir kommt es ein bisschen so vor, als will da einer Pietro nacheifern. Ganz furchtbar", lautet nur einer der vielen User-Kommentare unter Hennings Cover-Post.

Auch die Promiflash-Leser sind nicht gerade begeistert. In einer Umfrage (Stand: Freitag, 16. August, 13:30 Uhr) finden lediglich 8,8 Prozent der Teilnehmer den Song richtig toll. 91,2 Prozent meinen hingegen, dass die Musik überhaupt nicht ihren Geschmack getroffen habe.

