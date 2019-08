Gerade noch buhlten sie um das Herz der Rosendame – jetzt geht es zum nächsten Flirtabenteuer! Am Mittwoch musste sich Bachelorette Gerda Lewis (26) schweren Herzens von vier ihrer Schnittblumen-Anwärter verabschieden. Während Alexander Hindersmann (31) freiwillig das Handtuch warf, entschied sich die Blondine selbst gegen Daniel Chytra, Oggy Batar und Andreas Ongemach (27). Alle vier Kandidaten hatten keine tieferen Gefühle in ihr ausgelöst. Doch die Männertruppe bläst jetzt nicht etwa Trübsal, nein, in wenigen Monaten wird sie ihr Liebesglück erneut bei Bachelor in Paradise versuchen! Was Gerda wohl davon hält?

Die gibt sich in ihrer Instagram-Story scheinbar unbeeindruckt von der Entscheidung der vier Herzensbrecher. Gerda sieht sich in ihrer Annahme bestätigt, dass die Männer von Anfang an andere Absichten, als sie ernsthaft kennenzulernen, verfolgt haben. "Mein Bauchgefühl hat mich noch nie enttäuscht. Aber vielleicht finden sie im Paradies ihr Liebesglück", schrieb die Blondine.

Kuppelshow-Fans dürfen sich allerdings nicht nur auf diese bekannten Gesichter freuen – aktuell stehen bereits weitere 28 Kandidaten fest! Unter anderem sind Eddy Mock, Marco Cerullo (30), Michael Böhm, Aurelio Savina (41), Cornelis Steiner, Michael Bauer (28) und Christian Rauch am Start. Sie dürfen ihre Flirtkünste mit einigen sexy Damen unter Beweis stellen: Beispielsweise warten Carina Spack, Ernestine Palmert, Jade Übach, Isabell Bernsee (29) oder Samantha Justus (29) auf die liebeshungrigen Jungs.

Instagram / gerda.jlewis Bachelorette Gerda Lewis

TVNOW Die Bachelorette-Boys Andreas, Daniel, Serkan, Alex und Keno

Instagram / samantha_justus Samantha Justus, Influencerin

