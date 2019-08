Der Tod von Ingo Kantorek (✝44) schockiert die deutsche Fernseh-Welt! Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass der Serien-Darsteller, der in der beliebten RTL II-Soap den Alex Kowalski verkörperte, bei einem Autounfall ums Leben kam. Auch seine Frau Suzana starb bei dem Unglück. Die Fans des Hannoveraners äußern ihre Trauer aktuell im Netz – und stehen auch Ingos hinterbliebenem Sohn Denis in diesen schweren Stunden bei!

Nachdem am Nachmittag in den Medien von Ingos und Suzanas Tod berichtet wurde, häufen sich unter Denis' letzten Instagram-Post bereits zahlreiche liebevolle und stärkende Kommentare. "Ganz viel Kraft und mein herzliches Beileid!", "Bleib stark" und "Mein tiefstes Mitgefühl für dich und eure Familie", versuchen seine Follower, den jungen Mann aufzubauen. Ein Nutzer fand zudem rührende Worte: "Deine Eltern sind immer bei dir, auch, wenn du sie nicht siehst!"

Ersten Medienberichten zufolge waren Ingo und Suzana in den frühen Morgenstunden auf dem Weg aus dem Italien-Urlaub gewesen, als sie auf der A8 bei Sindelfingen von der Auffahrt auf einen Parkplatz abgekommen waren. Der Wagen der beiden sei daraufhin in einen LKW gerast. Ingo starb noch am Unfallort, seine Ehefrau erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.

RTL II / Köln 50667 Ingo Kantorek, verstorbener "Köln 50667"-Star

Instagram / denis_cey Ingo Kantorek (rechts) mit seiner Frau Suzanna und ihrem Sohn Denis

Instagram / ingo_kantorek Ingo und Suzana Kantorek



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de