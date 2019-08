Diese Meldung schockt Fans, Familie und Freunde: Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Köln 50667-Liebling Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana in der Nacht zu Freitag bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Die beiden hinterlassen einen Sohn und Millionen gebrochener Herzen. Mittlerweile haben sich auch viele Promis und Kollegen zu dem Verlust von Ingo gemeldet – die Trauer sitzt bei allen tief!

"Was eine Sch**ße, das tut mir so leid. Gute Reise ihr zwei", schrieb Natascha Ochsenknecht (54) in einem Instagram-Beitrag. Auch unter Ingos letztem Post sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen der Stars. "Bruder. Nein. Frieden euch zwei wundervollen Seelen", ließ Giovanni Zarrella (41) seinen Gefühlen freien Lauf. Auch Anne Wünsche (27) konnte es nicht fassen: "So ein lieber und toller Mensch. Mir fehlen die Worte."

Eine, die der Tod des einstigen Serienhelden besonders trifft, ist dessen Ex-Kollegin Pia Tillmann. In einer emotionalen Instagram-Story ringt die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin um Worte und vergießt einige Tränen. "Wir haben unser Essen abgebrochen, weil wir keinen Appetit mehr hatten und sehr durch den Wind sind. [...] Wir müssen das beide erst mal ein bisschen sacken lassen", erklärte Pia ihren Fans sichtlich mitgenommen.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht

Anzeige

P.Hoffmann / WENN.com Giovanni Zarrella bei "The Dome", November 2018

Anzeige

Instagram / frolleinwundervonkillekille Pia Tillmann, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de