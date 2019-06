Wagen Ingo (28) und Annika bald den nächsten Schritt? Bereits seit rund einem Jahr gehen der Schwiegertochter gesucht-Kultkandidat und seine Liebste schon Seite an Seite durchs Leben. Neulich entfachte eine hitzige Diskussion, ob sich Ingo und Annika heimlich das Jawort gegeben hätten – immerhin funkelte an ihrem Finger ein verdächtiger Ring. Gegenüber Promiflash redet die Herzdame des TV-Stars jetzt Klartext.

"Also, bis jetzt hat Ingo noch keinen Antrag gemacht", stellt Annika auf Nachfrage von Promiflash klar und beteuert: "Wobei es ja auch nicht unbedingt immer Männersache sein muss und sollte." Klingt so, als könne sich die Rothaarige durchaus vorstellen, selbst um die Hand ihres Traummannes anzuhalten. Dass die Schmetterlinge in beiden Bäuchen flattern, ist auch kein Geheimnis. Immer wieder teilt der 28-Jährige romantische Liebeserklärungen an seine Angebetete im Netz.

Doch wie sollte ihre perfekte Hochzeit aussehen? "Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht", plaudert Annika weiter aus dem Zukunftsnähkästchen. Glaubt ihr, sie werden irgendwann heiraten? Stimmt ab!

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Annika und Ingo

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht", und seine Freundin Annika

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Annika und "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im April 2019

