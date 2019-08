Chris Manazidis schlägt sich aktuell bei Promi Big Brother durch – wie finden das seine Follower? Für gewöhnlich wird der Comedian von einer großen Fanbase im Netz gefeiert: Zusammen mit seinen Freunden C-Bas und Phil bildet er das Trio Bullshit TV und zählt damit zu den bekanntesten YouTubern des Landes. Doch was halten die rund 1,8 Millionen Abonnenten von Chris' Einzug in den TV-Knast?

Promiflash fragte bei Sebastian alias C-Bas nach: Wie kommt Chris' Show-Teilnahme an? "Super. Die Community steht voll hinter Chris und supportet ihn, wo es nur geht", beteuerte der leidenschaftliche Basketballer und richtete sich anschließend direkt an das große Bullshit-Netzwerk: "An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an #TeamChris!" Ob dem YouTuber die Mega-Gemeinschaft auch helfen wird, wenn es demnächst um Zuschaueranrufe geht? Schließlich entscheiden die am Ende über seinen Verbleib in dem Format – wenn zu wenig Zuschauer für Chris zum Hörer greifen, muss er den TV-Campingplatz verlassen.

Der 32-Jährige zog im Rahmen der YouTube-Challenge "Chris traut sich was" in den den Container. Doch wird die Show nach Chris' Auszug auch bei "Bullshit TV" eine Rolle spielen? "Darüber haben wir noch nicht gesprochen und ohne Chris werden wir sowieso nichts planen", gab der studierte Ökonom C-Bas zu verstehen. Für ihn und Phil werde es zunächst darum gehen, neue Herausforderungen zu finden: "Es muss ja irgendetwas geben, das Chris sich nicht traut."

Instagram / cbas Phil, C-Bas und Chris von "Bullshit TV" im September 2017

Sat.1 / Promi Big Brother Chris Manazidis bei "Promi Big Brother" 2019

Instagram / cbas C-Bas, YouTuber

