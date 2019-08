Big Brother geht mit seinen Promis ab Freitag ganz besonders scharf ins Gericht: So rustikal wie in diesem Jahr hat es die Stars im TV-Container tatsächlich noch nie getroffen! Während es im Sommer 2018 zum Beispiel eine Baustelle mit Villa gegeben hat, tummeln sich in der neuen Staffel die prominenten Bewohner zunächst allesamt auf einem für die Show völlig unbekannten Terrain: auf einem Campingplatz!

Der große Bruder gewährt seinen Schützlingen nicht einmal ein festes Dach über dem Kopf. Wie Sat.1 nun bekannt gegeben hat, wird die Besetzung vorerst in Zelten untergebracht. Die spartanische Unterkunft bietet den VIPs also alles andere als gewohnte Vorzüglichkeiten – beispielsweise gibt es nur eine kalte Dusche und ein eher einfaches stilles Örtchen. Ob es sich die Fernsehsternchen auf den 75 Quadratmetern trotzdem gemütlich machen werden?

Die ersten neun Prominenten haben ihre Bleibe für die kommende Zeit übrigens schon bezogen: Neben Germany's next Topmodel-Blondine Theresia Fischer und Love Island-Hottie Tobias Wegener dürfte auch schon die Bachelor-Finalistin Evanthia Benetatou (27) ihren Schlafsack und die Isomatte ausgerollt haben. Morgen ab 20:15 Uhr bekommen sie Besuch von weiteren Nachzüglern, die live während der Show einziehen werden.

Sat.1 / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Campingplatz

Sat.1 / Willi Weber Die Toilette auf dem "Promi Big Brother"-Campingplatz

Sat.1 / Willi Weber Ein Zelt von innen auf dem "Promi Big Brother"-Campingplatz

