Ob Bullshit TV-Chris wohl die richtige Strategie gewählt hat? YouTuber Chris Manazidis gehört zu den zwölf Kandidaten, die dieses Jahr bei Promi Big Brother mitmachen. In den ersten Tagen fiel der 32-Jährige vor allem mit einer Sache auf: Er lästerte über seine Mitbewohner – genauer gesagt über Zlatko Trpkovski (43) und Joey Heindle (26), die als Favoriten der Zuschauer gelten. Ob sich Chris mit diesem Bashing wohl selbst ins Aus katapultiert?

Bereits in der ersten Folge fing der Grieche mit dem Motzen an: Er konnte nicht verstehen, warum Zlatko zum Publikumsliebling gewählt wurde, obwohl er seit fast 20 Jahren nicht mehr im TV zu sehen war. Am dritten Tag wurde Joey zu Chris' Zielscheibe. Der Grund: Als der 26-Jährige in den Luxusbereich wechseln durfte, war er beim Abschied traurig. Angekommen im anderem Bereich, fing der Ex-DSDS-Star an zu jubeln. Das konnte der Webstar nicht unkommentiert lassen: "Was war das gestern für eine theatralische Lutscheraktion..?", warf er dem Musiker vor. Wie werden die Zuschauer wohl darauf reagieren?

Viele User hat der Bartträger mit seinen Aussagen jedenfalls schon gegen sich aufgebracht: "Ausgerechnet Chris fragt, wer Zlatko noch kennt? Wer kennt bitte Chris?", "Was Chris da vom Stapel lässt, geht gar nicht klar" und "Damit ist Chris bei mir unten durch. Joeys Reaktion nennt man auch Dankbarkeit", lauteten zum Beispiel drei Kommentare auf Twitter.

Sat. 1 Zlatko Trpkovski und Joey Heindle

Promi Big Brother, Sat.1 Chris Manazidis im "Promi Big Brother"-Sprechzimmer des Campingplatzes

© SAT.1/Marc Rehbeck Zlatko Trpkovski und Joey Heindle bei "Promi Big Brother" 2019

