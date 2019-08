Eine weitere emotionale Beichte bei Promi Big Brother! Am Lagerfeuer des TV-Knasts und im Kreise der Mitbewohner geht den prominenten Zelthütern bekanntlich mit überraschender Leichtigkeit das eine oder andere Geständnis über die Lippen. In Folge sieben der Realityshow blickte Ex-Erotiksternchen Ginger Costello nun schon zum zweiten Mal auf ihre Vergangenheit zurück und offenbarte tragische Details: Ihre Mutter hat sie bereits im Säuglingsalter vernachlässigt!

Im Zeltlager öffnete die Ehefrau von Bert Wollersheim (68) ihr Herz: Als das Thema Kindheit angeschnitten wurde, machte die sonst so gut gelaunte Blondine keinen Hehl aus ihrer eher unglücklichen Beziehung zu ihren Eltern: Sie hat ihre Mutter höchstens dreimal in ihrem Leben gesehen! Unter anderem auch aus folgendem Grund: "Die hat mich direkt nach der Geburt weggegeben. Was man nie hatte, kann man nicht vermissen", lautete ihr Urteil zu der Eiszeit.

Ginger trauerte der nie entstandenen Verbindung aber nicht hinterher, immerhin hielt sie ihre Mutter in dem Gespräch auch nicht für die ehrlichste Seele: Erst nachdem ihre Beziehung zu Bert bekannt geworden war, habe sie nach Jahren einen Anruf von ihrer Mama erhalten. Das war bereits die zweite bedauerliche Enthüllung, die die "Promi Big Brother"-Frohnatur machte: Auch die Misshandlung durch ihre Ex-Freunde thematisierte sie bereits.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello im Juli 2019

ActionPress / Chris Emil Janßen Ginger Costello und Bert Wollersheim 2019 auf Mallorca

Instagram / ginger.costello Ginger Costello Wollersheim, TV-Star

