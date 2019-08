An wessen starke Schulter schmiegt sich Jessica Paszka (29) denn hier? Nach ihrer gescheiterten Liebe zu David Friedrich (29) und einer romantischen Beziehung zu dem Fußballer Ajdin Hrustic (23) ist sie eigentlich bekennende Single-Lady. Aktuelle Bilder zeigen die Essenerin jetzt aber Hand in Hand mit einem Herrn, der ihren Fans bekannt vorkommen dürfte. Hat Jessi wirklich mit Shawn Mendes (21) geschmust?

Schmachtende Blicke und eine kleine Zärtlichkeit – so nah wie die frühere Bürokauffrau kommen dem "Stitches"-Sänger wohl die wenigsten Fans. Allerdings hat auch Jessi den Mädchenschwarm nicht getroffen: Sie gab sich aber mit der neuen Wachsfigur des 21-Jährigen bei Madame Tussauds in Berlin zufrieden. "Er ist ein echtes Schnuckelchen mit einer so positiven und sexy Ausstrahlung. Ein echter Weltstar!", schwärmte Jessica bei der Einweihung der Statue. Sie liebe außerdem seine Musik: "Ich kenne jeden einzelnen Song in- und auswendig!"

Ob die Hobby-Tänzerin bei dem Kanadier im realen Leben wohl eine Chance hätte? Aktuell dürfte Shawn kein Interesse an anderen Frauen mehr haben – schließlich ist er seit wenigen Wochen mit seiner "Señorita"-Duett-Partnerin Camila Cabello (22) liiert.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Juli 2019 in Berlin

Madame Tussauds Berlin Jessica Paszka (rechts) mit der Wachsfigur von Shawn Mendes im Madame Tussauds Berlin

Splash News Shawn Mendes und Camila Cabello in Miami

