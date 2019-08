Ihre Operationen sorgen erneut für Tränen bei ihren Kindern! Erst im Mai hatte sich Katie Price (41) unters Messer gelegt. Die Reaktion ihrer Kinder hatte sich die fünffache Mama aber sicher anders vorgestellt: Ihre Kleinen sollen Angst vor ihr gehabt haben. In der vergangenen Woche ging es für das Ex-Boxenluder dann erneut zum Schönheitschirurgen. Und auch dieses Mal endete das erste Treffen mit ihren Kids in einem Tränen-Debakel!

Paparazzi erwischten die Kultblondine in der vergangenen Woche nach den Operationen in der Türkei, als sie sich gerade ins Hotel schleichen wollte – mit einem dick verbundenen Kopf und einem stark geschwollenen Gesicht. Mittlerweile soll die Britin wieder bei ihren Lieben sein und der Anblick ihrer Mama machte laut eines The Sun-Insiders vor allem der fünfjährigen Bunny und ihrem sechsjährigen Bruder Jett zu schaffen: “Bunny und Jett dachten, ihrer Mutter sei etwas Schlimmes passiert, als sie voller Blut war und sie die frischen Narben sehen konnten.” Sie hätten demnach Tränen in den Augen gehabt, als Katie ihnen versuchte, alles zu erklären.

Katie soll sich in der Türkei nicht nur einer Brustverkleinerung unterzogen haben. Auch ihr Po-Lifting sei rückgängig gemacht worden. Neben einem Augenlid-Lifting sei laut Daily Mail auch ein Gesichts-Lifting durchgeführt worden – was die starken Schwellungen in dem Gesicht der 41-Jährigen erklärt.

Instagram / officialkatieprice Katie Price, UK-Reality-Star

Splash News Katie Price im Mai 2018

Instagram / officialkatieprice Katie Price und ihre Kinder Harvey, Jett und Bunny

