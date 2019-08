Ob sie ihre Kinder mit dieser Entscheidung wieder zum Weinen bringt? Erst im Mai hatte sich Katie Price (41) unters Messer gelegt. Das Resultat nach der OP hatte für Angst bei ihren Kleinen gesorgt, die ihre Mama angeblich nicht mehr wiedererkannt haben sollen. Die fünffache Mutter scheint das aber nicht aufzuhalten, wenn es um ihr Äußeres geht: Sie hat erneut nachhelfen lassen. Katie wurde jetzt mit einem megageschwollenen Gesicht erwischt!

Paparazzi entdeckten die Kultblondine nach mehreren Eingriffen am Freitag in der Türkei. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail veröffentlichte, sieht man Katie die Operationen deutlich an: Mit einem stark angeschwollenen Gesicht, um das ein Verband gewickelt war, soll die 40-Jährige Schwierigkeiten dabei gehabt haben, vom Taxi ins Hotel zu kommen. Ihre blutigen Augen konnte sie dabei aufgrund der Schwellungen kaum öffnen. Neben einer Brustverkleinerung soll das Model auch das Po-Lifting rückgängig gemacht haben lassen. Auf ein erneutes Augenlid- und Gesichts-Lifting soll die Britin aber nicht verzichtet haben.

Aber nicht nur Katie hat den Gang zum Chirurgen gewagt: Auch ihr Verlobter Kris Boyson ließ sich operieren – und zwar an der Nase. Das sei für Bekannte laut The Sun allerdings überraschend gewesen. Immerhin habe Katies Toyboy immer etwas gegen ihre Operationen gehabt. Seine Liebste soll ihm jedoch einen guten Deal ausgehandelt haben: Kris soll angeblich nur die Hälfte bezahlen, wenn er den Chirurgen lobend auf Social Media erwähnt.

Getty Images Katie Price, Reality-TV-Star

MEGA Kris Boyson mit Katie Price (im Hintergrund) am Flughafen von Glasgow im November 2018

Splash News Kris Boyson und Katie Price

