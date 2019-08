Sie möchte das Schwangerschaftsbäuchlein in feinste Spitze hüllen! Seit mittlerweile acht Jahren begeistert YouTuberin Kisu ihre Follower auf der Webvideoplattform mit farbenfrohen Make-up-Looks und Beauty-Tipps. Die privaten Einblicke, die die Katzenliebhaberin mit ihrer Community teilt, sind besonders beliebt. Beispielsweise hatte sich die Blondine im April mit ihrem langjährigen Freund verlobt – einen Monat später verkündete sie ihre Schwangerschaft! Im Oktober möchte das Paar nun standesamtlich heiraten und das kurz vor der Geburt ihrer kleinen Tochter. Zu diesem Anlass ging die Influencerin jetzt ein Hochzeitskleid shoppen – hochschwanger!

Auf ihrem YouTube-Channel nahm die Beauty ihre Follower zur ersten Anprobe mit. Bei einem Kleid ist der im achten Monat schwangeren Kisu wichtig, dass ihr Bäuchlein genügend Platz hat: "In zwei Monaten steht die standesamtliche Hochzeit an. Ich heirate also drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und da werde ich so was von hochschwanger sein, das wird echt knapp. Ich hoffe, dass ich ein Kleid finden werde, das mit meinem Bauch mitwächst." Obwohl sie zunächst kurze Kleider im Auge hatte, tendiert Kisu nach ihrem Besuch im Brautmodeladen zu einem langen Dress – um mögliche Wassereinlagerungen verstecken zu können. Der Brustbereich der Robe sollte schön bestickt sein, weicher Stoff soll den Bauch umfließen.

Ein endgültiges Brautkleid hat Kisu bisher noch nicht gefunden – ein wenig Zeit bis zum großen Tag bleibt ihr noch. Die letzten Änderungen können sowieso erst kurz vor knapp gemacht werden: Zwei Wochen vor der Hochzeit soll sie ihr finales Dress zum Anpassen bringen, sodass die Schwangerschaftskugel perfekt unter den weißen Traum passen wird.

